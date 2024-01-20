Интер Майами в ночь на 20 января сыграл товарищеский матч против сборной Сальвадора. Участие в поединке приняли Лионель Месси, Луис Суарес и Сергей Кривцов.

Товарищеский матч 20 января 2024

Сальвадор – Интер Майами – 0:0

Луис Суарес впервые сыграл за Интер Майами, к которому присоединился в конце 2023 года на правах свободного агента. Экс-нападающий Барселоны вышел в стартовом составе на товарищеский поединок в Сальвадоре против местной сборной.

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Кроме 36-летнего уругвайца, с первых минут вышли и другие легенды "сине-гранатовых" – Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Украинец Сергей Кривцов появился на 63-й минуте игры, а забить хотя бы гол ни одна из команд так и не смогла. Игра завершилась со счётом 0:0.

Следующий товарищеский поединок подопечные Херардо Мартино сыграют 23 января против Далласа, а 29 числа будут противостоять Аль-Хилялю. Первый официальный матч сезона-2024 Интер Майами проведет 22 февраля. Соперником станет Реал Солт-Лейк.