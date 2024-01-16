Андрей Ярмоленко и Сергей Ребров несколько разошлись по оценке игроков во время голосования FIFA The Best.

ФИФА обнародовала распределение голосов в номинации "Лучший мужской игрок года", которую выиграл Лионель Месси.

Ребров и Ярмоленко помогли Гвардиоле победить в звании "Тренер года"

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко также поставил аргентинца на первое место, а Килиан Мбаппе и Кевин де Брюйне замкнули тройку. Сергей Ребров считает, что Мбаппе все же был лучше Месси, а третье место отдал другой звезде Ман Сити – Эрлингу Холанду. Выбор представителя украинских медиа Валерия Новобранца целиком из игроков "горожан" – Холанд, де Брюйне и Родри.

Напомним, что для Месси это уже восьмая награда лучшего футболиста от ФИФА. Забирать приз было некому, потому что 36-летний чемпион мира не приехал на церемонию в Лондоне.

Месси, Холанд и Мбаппе попали в символическую сборную по версии ФИФА – доминация Манчестер Сити