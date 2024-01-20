Інтер Маямі в ніч на 20 січня зіграв товариський матч проти збірної Сальвадору. Участь у поєдинку взяли Ліонель Мессі, Луїс Суарес і Сергій Кривцов.

Товариський матч 20 січня 2024

Сальвадор – Інтер Маямі – 0:0

Луїс Суарес вперше зіграв за Інтер Маямі, до якого приєднався наприкінці 2023 року на правах вільного агента. Екс-нападник Барселони вийшов у стартовому складі на товариський поєдинок у Сальвадорі проти місцевої збірної.

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Окрім 36-річного уругвайця, з перших хвилин вийшли й інші легенди "синьо-гранатових" – Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Жорді Альба. Українець Сергій Кривцов з'явився на 63-й хвилині гри, а забити бодай гол жодна із команд так і не змогла. Гра завершилася з рахунком 0:0.

Наступний товариський поєдинок підопічні Херардо Мартіно зіграють 23 січня проти Далласа, а 29 числа протистоятимуть Аль-Хілялю. Перший офіційний матч сезону-2024 Інтер Маямі проведе 22 лютого. Суперником стане Реал Солт-Лейк.