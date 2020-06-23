"Стыд для украинского футбола": Саленко уничтожил Динамо и арбитра по мотивам скандальной победы над Колосом

Экс-форвард Динамо Олег Саленко не сдерживал эмоций, комментируя победу киевлян над Колосом (2:1) в 27 туре УПЛ.

"Трудно делиться впечатлениями от такого матча. Стыдно за такое судейство, стыдно за украинский футбол... Что говорить, если киевское Динамо способно сейчас обыграть Колос только благодаря спорному пенальти. Таких арбитров нужно убирать подальше от футбола, и главное – наказывать!

Динамо попало в компанию Ювентуса и Реала, или Как убивали Колос – ужас и мафия в реакции соцсетей на скандал года

Не все пенальти были несправедливы. Тот пенальти, который не забил Колос, был правильным – мяч попал в руку, и даже никто из динамовцев не спорил. И вторая "точка", когда забил Цыганков, очевидна. А вот последний 11-метровый – это просто цирк! Если бы в годы моей игровой карьеры так падали в штрафной, и рефери бы за это ставили пенальти, то их было бы штук десять за матч...

Повторюсь, это позор для украинского футбола. Плохой футбол был в исполнении динамовцев, и это еще мягко сказано. Хотя, если бы киевляне нормально использовали свои моменты, то и помощи арбитра не нужно было. Думаю, после такого матча эмоций у всех будет много", – заявил Саленко в комментарии Footboom.

"Таких пенальті ставити не можна": Динамо не має вибору, або Чому команда, яка атакує, падатиме у штрафному з криками