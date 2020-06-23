Динамо попало в компанию Ювентуса и Реала, или Как убивали Колос – ужас и мафия в реакции соцсетей на скандал года

Матч Динамо – Колос превратился в театр одного актера. Футболисты, эксперты и обычные пользователи соцсетей негодуют из-за позорного судейства.

Киевское Динамо обыграло Колос в скандальном матче УПЛ. Сергей Бойко назначил четыре пенальти после длительных консультаций с VAR. Решение арбитра вызвали большой резонанс, ведь даже видеоповторы не давали четкой картины, в конце концов Вербичу пришлось лично уговаривать рефери помиловать команду с Коваливки – не помогло. Шокированные соцсети называют судейство на Олимпийском катастрофой и просят наказать создателей пенальти-шоу.

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Журналист и комментатор MEGOGO Роман Бебех считает, что ответственность за провальный арбитраж Бойко должны нести итальянские кураторы – Коллина и Лучи.

По Бойку та ВАР. Відповідальність за таку «роботу» мають нести італійські куратори Колліна та Лучі, які вже багато років гастролюють у нас в будинку футболу — Роман Бебех (@roman_bebekh) June 22, 2020

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков иронично относит Динамо в компанию Ювентуса и Реала, которые регулярно попадают в судейские скандалы.

Евгений Левченко поражен благородством Вербича, который просил рефери не назначать пенальти в ворота Колоса. "Кто там жаловался, что чемпионат Украины скучный? Динамо-Колос - 4 пенальти в течение 40 минут! Вот так вот", – пишет экс-хавбек сборной Украины.

Кто там жаловался, что чемпионат Украины скучный? Динамо-Колос - 4 пенальти в течение 40 минут! Вот так вот — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 22, 2020

Если Вербич действительно сам сказал арбитру, что пенальти не было, то огромное ему уважение — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 22, 2020

И ещё, без привязки к одной игре, я думаю, что нам реально нужно воспитывать новое поколение молодых, беспристрастных судей. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 22, 2020

Блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко рассказывает о провале молодых игроков Динамо – Попова, Миколенко, Русина и Цитаишвили. Цыганков и Шепелев сыграли "очень слабо".

Журналист Иван Вербицкий сравнивает VAR с однополыми браками. Символизм Бойко в этой истории оставляем без комментариев...

Главный редактор официального Динамо Кирилл Крыжановский одной картинкой иллюстрирует работу VAR в Украине.

Блогер Александр Ольшанецкий считает, что Бойко грубо ошибся лишь однажды, когда не назначил пенальти за фол на Цитаишвили: "Все остальное – по делу".

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели не может прийти в себя: "Что это было".

Украинский защитник Краковии Алексей Дитятьев смеется с пенальти-шоу в Киеве: "Ну даже и нечего сказать. Просто мастера".

Одиозный агент Александр Панков кричит об убийстве Колоса арбитрами: "Увольте этого клоуна".

Рядовые пользователи соцсетей возмущаются из-за "футбольного стыда".

-Колись один радянський спортивний коментатор М. Озеров говорив : -"Нет, нам такой хокей не нужен"-!"!!

- Згадалось в контексті -"Динамо-Колос"...

- Не таке футбольне ганьбище, не має права на життя... — Леонід Мельник (@leonidamos777) June 22, 2020

"Во что они превратили тот ВАР, судейство, вообще украинский футбол???? МАФИЯ".

-Подивився з дуру футбол (Динамо- Колос)...не чекав такого цинізму і зневаги до вболівальників-!!!...

- Це не футбол- це ганьбище-!!!...

-У що вони перетворили той "ВАР", суддівство,- взагалі український футбол-???? МАФІЯ. — Леонід Мельник (@leonidamos777) June 22, 2020

Сергею Бойко надо на годик посудить Вторую Лигу. Потерял абсолютно нить игры, половина свистков вообще в воздух. Это не уровень ПЛ. Это даже не уровень Первой лиги . И это арбитр ФИФА. Позор.#ДинамоКолос #арбитр #DynamoKiev — Ivan Vilch (@_Estok_) June 22, 2020