Динамо попало в компанию Ювентуса и Реала, или Как убивали Колос – ужас и мафия в реакции соцсетей на скандал года

Матч Динамо – Колос превратился в театр одного актера. Футболисты, эксперты и обычные пользователи соцсетей негодуют из-за позорного судейства.
Киевское Динамо обыграло Колос в скандальном матче УПЛ. Сергей Бойко назначил четыре пенальти после длительных консультаций с VAR. Решение арбитра вызвали большой резонанс, ведь даже видеоповторы не давали четкой картины, в конце концов Вербичу пришлось лично уговаривать рефери помиловать команду с Коваливки – не помогло. Шокированные соцсети называют судейство на Олимпийском катастрофой и просят наказать создателей пенальти-шоу.
"Браво, федерация": игроки Зари вспомнили Луческу по мотивам матча Динамо – Колос
Журналист и комментатор MEGOGO Роман Бебех считает, что ответственность за провальный арбитраж Бойко должны нести итальянские кураторы – Коллина и Лучи.
Главный редактор журнала Футбол Артем Франков иронично относит Динамо в компанию Ювентуса и Реала, которые регулярно попадают в судейские скандалы.
Евгений Левченко поражен благородством Вербича, который просил рефери не назначать пенальти в ворота Колоса. "Кто там жаловался, что чемпионат Украины скучный? Динамо-Колос - 4 пенальти в течение 40 минут! Вот так вот", – пишет экс-хавбек сборной Украины.
Блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко рассказывает о провале молодых игроков Динамо – Попова, Миколенко, Русина и Цитаишвили. Цыганков и Шепелев сыграли "очень слабо".
Журналист Иван Вербицкий сравнивает VAR с однополыми браками. Символизм Бойко в этой истории оставляем без комментариев...
Главный редактор официального Динамо Кирилл Крыжановский одной картинкой иллюстрирует работу VAR в Украине.
Блогер Александр Ольшанецкий считает, что Бойко грубо ошибся лишь однажды, когда не назначил пенальти за фол на Цитаишвили: "Все остальное – по делу".
Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели не может прийти в себя: "Что это было".
Украинский защитник Краковии Алексей Дитятьев смеется с пенальти-шоу в Киеве: "Ну даже и нечего сказать. Просто мастера".
Одиозный агент Александр Панков кричит об убийстве Колоса арбитрами: "Увольте этого клоуна".
Рядовые пользователи соцсетей возмущаются из-за "футбольного стыда".
"Во что они превратили тот ВАР, судейство, вообще украинский футбол???? МАФИЯ".