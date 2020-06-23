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Динамо попало в компанию Ювентуса и Реала, или Как убивали Колос – ужас и мафия в реакции соцсетей на скандал года

13:16 - Читати українською
Динамо попало в компанию Ювентуса и Реала, или Как убивали Колос – ужас и мафия в реакции соцсетей на скандал года
Бойко выдал шоу в Киеве / фото ФК Колос

Матч Динамо – Колос превратился в театр одного актера. Футболисты, эксперты и обычные пользователи соцсетей негодуют из-за позорного судейства.

64’ Виктор Цыганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирилл Петров 64’
Арни Вильхьяльмссон 69’
64’ Кирилл Петров
64’ Виктор Цыганков
69’ Арни Вильхьяльмссон
87’ Карлос Де Пена

Киевское Динамо обыграло Колос в скандальном матче УПЛ. Сергей Бойко назначил четыре пенальти после длительных консультаций с VAR. Решение арбитра вызвали большой резонанс, ведь даже видеоповторы не давали четкой картины, в конце концов Вербичу пришлось лично уговаривать рефери помиловать команду с Коваливки – не помогло. Шокированные соцсети называют судейство на Олимпийском катастрофой и просят наказать создателей пенальти-шоу.

"Браво, федерация": игроки Зари вспомнили Луческу по мотивам матча Динамо – Колос

Журналист и комментатор MEGOGO Роман Бебех считает, что ответственность за провальный арбитраж Бойко должны нести итальянские кураторы – Коллина и Лучи.

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков иронично относит Динамо в компанию Ювентуса и Реала, которые регулярно попадают в судейские скандалы.

Евгений Левченко поражен благородством Вербича, который просил рефери не назначать пенальти в ворота Колоса. "Кто там жаловался, что чемпионат Украины скучный? Динамо-Колос - 4 пенальти в течение 40 минут! Вот так вот", – пишет экс-хавбек сборной Украины.

Блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко рассказывает о провале молодых игроков Динамо – Попова, Миколенко, Русина и Цитаишвили. Цыганков и Шепелев сыграли "очень слабо".

Журналист Иван Вербицкий сравнивает VAR с однополыми браками. Символизм Бойко в этой истории оставляем без комментариев...

Главный редактор официального Динамо Кирилл Крыжановский одной картинкой иллюстрирует работу VAR в Украине.

Блогер Александр Ольшанецкий считает, что Бойко грубо ошибся лишь однажды, когда не назначил пенальти за фол на Цитаишвили: "Все остальное – по делу".

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели не может прийти в себя: "Что это было".

Украинский защитник Краковии Алексей Дитятьев смеется с пенальти-шоу в Киеве: "Ну даже и нечего сказать. Просто мастера".

Одиозный агент Александр Панков кричит об убийстве Колоса арбитрами: "Увольте этого клоуна".

Рядовые пользователи соцсетей возмущаются из-за "футбольного стыда".

"Во что они превратили тот ВАР, судейство, вообще украинский футбол???? МАФИЯ".

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Динамо Киев - Колос Сергей Сергей Бойко Колос Колос Статьи Динамо Киев Динамо Киев Видеоассистент арбитра (VAR) Арбитры
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