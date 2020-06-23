"Сором для українського футболу": Саленко знищив Динамо і арбітра за мотивами скандальної перемоги над Колосом

Екс-форвард Динамо Олег Саленко не стримував емоцій, коментуючи перемогу киян над Колосом (2:1) в 27 турі УПЛ.

"Важко ділитися враженнями від такого матчу. Соромно за таке суддівство, соромно за український футбол... Що говорити, якщо київське Динамо здатне зараз обіграти Колос тільки завдяки суперечливому пенальті. Таких арбітрів потрібно прибирати подалі від футболу, і головне – карати!

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Не всі пенальті були несправедливі. Той пенальті, який не забив Колос, був правильним – м'яч потрапив у руку, і навіть ніхто з динамівців не сперечався. Та й друга "точка", коли забив Циганков, сумнівів не викликала. А ось останній 11-метровий – це просто цирк! Якби в роки моєї ігрової кар'єри так падали в штрафному, і рефері б за це ставили пенальті, то їх було б штук десять за матч...

Повторюся, це сором для українського футболу. Поганий футбол був у виконанні динамівців, і це ще м'яко сказано. Хоча, якби кияни нормально використовували свої моменти, то і допомоги арбітра не потрібно було б. Думаю, після такого матчу емоцій у всіх буде багато", – заявив Саленко в коментарі Footboom.

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