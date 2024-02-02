Наприкінці матчу "каноніри" пропустили гол внаслідок незлагоджених дій захисників. Зінченко і Вайт прямо на полі почали з'ясовувати стосунки на підвищених тонах. Артета відповів на питання журналістів дещо дивним жартом і ще раз запевнив, що його тішить така поведінка підопічних.

"Останні кілька днів вони жили в одному будинку, ділили дружин і таке інше! Добре, що тепер вони живуть разом. Вони найкращі друзі (сміється).

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Можливо, ми маємо різне розуміння того, що означає слово бійка. Можливо, це була трохи запальна, емоційна розмова після гри, коли пульс досягає 200 ударів на хвилину. Це нормально. Нічого нового.

Я хочу бачити пристрасть. Я хочу бачити відданість своїх гравців. Мені потрібні гравці, які завжди хочуть стати кращими, а для цього ми повинні бути вимогливими один до одного. Інакше це Діснейленд.

Я люблю це. Поки це робиться з повагою та наміром бути більш вимогливими як команда, я дуже задоволений цим. Ви не будете сперечатися з кимось, якщо у вас не дуже добрі стосунки. Це відбувається тому, що у вас є довіра та хімія з кимось, щоб реагувати так само, як він", – заявив Артета на прес-конференції.

'White and Zinchenko have been in the same house for the last three days sharing wives and everything!' | Mikel Arteta #arsenal #arteta #mikelarteta



Full press conference: https://t.co/grcOnCW69S pic.twitter.com/B2Fn7JJ2EU — BeanymanSports (@BeanymanSports) February 2, 2024

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