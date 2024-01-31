Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко оказался в эпицентре скандального эпизода после победы над Ноттингем Форест (2:1). Зинченко сцепился с партнером по защите Беном Уайтом, которому не понравились как украинец испортил офсайдную паску, впоследствии позволив аргентинцу Гонсало Монтиэлю отдать ассист на Тайво Авонии.

Жаркий спор случился сразу после финального свистка на футбольном поле и, разумеется, попал в объективы телекамер. Однако Микель Артета, который успокаивал сверхэмоционального украинца, увидел в этой ситуации только позитив. Несмотря на конфликт и ошибку, Зинченко получил достаточно положительную прессу и оценки от статистических порталов. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

Арсенал победил Ноттингем – Зинченко отдал ассист и впечатлил в атаке, но ошибся на гол и поскандалил с Уайтом