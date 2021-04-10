Динамо – СК Днепр-1

10 апреля, 17:00. Днепр, "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

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Только не удивляйтесь, что стадион, который будет принимать матч, не соответствует вывеске поединка. В этом бурном и запутанном сезоне УПЛ уже ничто не должно удивлять, а такая практика встречается далеко не впервые. Осенью команды сыграли на Олимпийском, потому что так было удобнее для Динамо (киевляне, к слову, победили – 2:1). А вот сейчас пришло время возвращать долги.

Если отбросить стереотипы и оценить ситуацию объективно, то нас ожидает, без преувеличения, центральный матч тура. Оба соперника являются абсолютно лучшими и самыми результативными командами второго круга. В весенней части сезона они еще не проигрывали. В Динамо – шесть побед и одна ничья, в СК Днепр-1 – 5 побед и две ничьи. Шахтер – заметно позади.

Прогресс коллектива Йовичевича – колоссальный. Команда, которая завершила первый круг на последнем месте турнирной таблицы, после зимних сборов добавила настолько резко, что уже сейчас оторвалась от зоны вылета на 12 очков. Если темп удастся сохранить, днепряне смогут замахнуться даже на еврокубки. Но чтобы мечту воплотить в реальность, стоит уже сегодня обыгрывать Динамо.

У столичного клуба – свои задачи. Чемпионский титул, который так долго не удавалось завоевать, сейчас на расстоянии вытянутой руки. Дотянуться – и схватить. Тем более, отрыв от Шахтера составляет немалые 7 очков. Однако настораживает календарь матчей, которые осталось провести. Ни в одном из них киевлянам не "светит" легкая прогулка. И в этом уже имели возможность убедиться на прошлой неделе, когда только благодаря голу Жерсона на 90-й минуте удалось дожать упорную Александрию.

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И Динамо, и СК Днепр-1 подходят в ослабленных составах. Особенно это касается обороны. Луческу не сможет воспользоваться Кендзерой и Поповым, отбывающих дисквалификацию. В Йовичевича еще больше головной боли, ведь разгромная победа над Львовом оказалась пирровой – травмированы Дуглас и Тейлор. Добавьте сюда Адамюка и Дубинчака, которые вынуждены отбыть дисквалификацию. Это – защита. В полузащите не сыграют Сергей Булеца (условия аренды) и Александр Пихаленок (аппендицит). Под огромным вопросом Александр Назаренко, вернувшийся с повреждением из молодежной сборной. Частично уравновешивает кадровые проблемы отсутствие Виктора Цыганкова. Лидер Динамо уже восстановился и начал занятия, но его берегут к битве с Шахтером.

Сильная сторона СК – это атака. Благо, лучшие бомбардиры команды – Артем Довбик (5 голов) и Марио Чуже (4) находятся в полном порядке. Хорват как раз раззабивался в предыдущих двух турах, причем стреляет только дублями. Больше днепрян в этом сезоне забили лишь три команды – Шахтер, Динамо и Заря.

На Динамо же будет давить ожидание встречи с Шахтером, от которой будет зависеть практически все. На "Днепр-Арене" они попытаются победить "малой кровью" и с наименьшими потерями. Интересно, что под угрозой дисквалификации оказались сразу четверо игроков основного состава – Забарный, Сидорчук, Жерсон и Де Пена. Сегодняшнее предупреждение для любого из них означает автоматический пропуск Классического.

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

В предыдущем поединке этих команд на "Днепр-Арене", который состоялся чуть более года назад, хозяева одержали неожиданную и красивую победу (3:1) с эффектным хет-триком Супряги. С тех пор многое изменилось. Дмитрий Михайленко уже не работает в СК, а Алексей Михайличенко уступил место Луческу. Главный герой – Супряга – переехал в Киев, чтобы там не воспользоваться десятками шансов.

Тем не менее, тот результат должен предостерегать Динамо от новой недооценки. Фактические хозяева поля не стали слабее, а наоборот – почистили состав и усилились хорошими футболистами. Что уж говорить о Йовичевиче и его штабе – эти специалисты очень тщательно подходят к вопросам анализа и тактики. В Ворскле и Десне, которые уступили СК, не дадут слукавить.

К тому же, несмотря на отсутствие некоторых игроков основы, днепряне должны сыграть раскованно и смело, в атаку. На них, в отличие от киевлян, ничего не давит, нет страшного пресса ответственности за результат. Поэтому голы будут – в обе стороны. Вероятность того, что Динамо потеряет очки, не такая уж и мизерная.

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