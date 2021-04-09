"Динамо нужно выиграть четыре ближайших матча. Или, хотя бы, не уступить в личной встрече Шахтеру. После этого завершальные матчи не будут иметь для киевлян никакого значения. Кажется, команда Луческу рискует потерять очки, кроме поединка с "горняками", еще в одном каком-то матче, не больше. Учитывая острую заинтересованность Шахтера и стимуляцию соперников "бело-синих", расслабиться Динамо не сможет, особенно во встречах с СК Днепр-1, Ворсклой и Колосом.

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Для Шахтера серьезным барьером могут стать Александрия и СК Днепр-1, но потерять "горняки" в этих встречах, как мне кажется, могут только один балл, как и в матче с Динамо. Считаю, что игра Шахтера сейчас налаживается. Внутри команды происходят изменения – идет оздоровление коллектива, возвращение в строй травмированных.

Шахтер, как больной, получивший хорошее прививки, должен встать и броситься в бой с удвоенной энергией. Однако, питать иллюзии болельщикам "горняков" не стоит – у Динамо 90% шансов на золото, а если киевляне не уступят в Классическом, то и все 99 процентов", – отметил Шелаев в комментарии Footboom.

Напомним, Динамо опережает Шахтер на 7 очков за 6 туров до окончания чемпионата. Отметим, что команды еще не провели очную встречу во втором круге – в первом победу праздновали "горняки" со счетом 0:3.

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