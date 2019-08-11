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Ступар оценил работу рефери в спорных моментах матча Динамо – Шахтер

10:08 188 Читати українською
Ступар оценил работу рефери в спорных моментах матча Динамо – Шахтер
Мирослав Ступар / Фото ТК Футбол

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мнением относительно действий Ярослава Козыка, который обслуживал Классическое.

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

"Гол, забитый Мораесом, вызвал апелляции "динамовцев" к линейному арбитру Шлончаку. Ассистент действительно отстал от эпизода, поэтому ему трудно было разглядеть, вышел мяч за пределы поля или нет. Но повторы нам показали, что проекция мяча, скорее, падала на линию, поэтому гол засчитан справедливо. Шлончак угадал, не подняв флажок.

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На 61-й минуте Козык четко поправил Шлончака, который указал на угловой в пользу Шахтера, хотя мяч вышел за линию ворот не от защитника Динамо, а от Тайсона. То есть, имеет свое мнение, свое видение игры, а не слепо выполняет указания ассистентов. Это хорошо.

Удачно распорядился и желтыми карточками. Можно констатировать, что отсудил Ярослав Козык на должном уровне", – цитирует Ступара Football.ua.

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Мирослав Ступар Мирослав Ступар Динамо Киев - Шахтер Ярослав Козык
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