Соломон: Аута не было, а Мораес забил фантастический гол

Израильский полузащитник Шахтера Манор Соломон отметил, что "горняки" не боялись Динамо после поражения в Суперкубке Украины.

"Ассист на Мораеса? Это то, что я должен делать на поле, и я счастлив, что у меня это сегодня получилось. Вышел ли мяч в аут? Не знаю, я не видел. Считаю, что аута не было. Я рад , что гол был засчитан. И это сейчас уже не имеет значения.

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Мораес забил фантастический гол. Даже не знаю, как ему это удалось. Но это Мораес, он знает, как забивать голы. Это его сильная сторона. После Суперкубка мы не боялись Динамо. Да, мы проиграли и были очень разочарованы. И вся команда считала, что мы играли лучше Динамо в том матче – мы проиграли его за три минуты. Сегодня мы хорошо играли в первом тайме. После первого гола мы контролировать мяч и надеялись забить еще. Мы пропустили, но все равно верили, что забьем еще. Даже играя с Динамо на выезде, ты хочешь победить. И я счастлив, что нам удалось.

Момент в конце? Я думаю, что Бланко немного разочарован, возможно, он должен был бить сам. И если бы Дентиньо забил, никто бы даже не говорил об этом. Но это вообще не проблема, 2:1, 3:1... Главное, что мы выиграли", – сказал Соломон журналистам после матча с Динамо.

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