Ступар оцінив роботу рефері в суперечливих моментах матчу Динамо – Шахтар

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар поділився думкою щодо дій Ярослава Козика, який обслуговував Класичне.

"Гол, забитий Мораєсом, викликав апеляції "динамівців" до лінійного арбітра Шлончака. Асистент дійсно відстав від епізоду, тому йому важко було розгледіти, вийшов м'яч за межі поля чи ні. Але повтори нам показали, що проекція м'яча, радше, падала на лінію, тому гол зарахований справедливо. Шлончак вгадав, не піднявши прапорець.

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На 61-й хвилині Козик чітко поправив Шлончака, який вказав на кутовий на користь Шахтаря, хоча м'яч вийшов за лінію воріт не від захисника Динамо, а від Тайсона. Тобто, має свою думку, своє бачення гри, а не сліпо виконує вказівки асистентів. Це добре.

Вдало розпорядився і жовтими картками. Можна констатувати, що відсудив Ярослав Козик на належному рівні", – цитує Ступара Football.ua.

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