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Ступар оцінив роботу рефері в суперечливих моментах матчу Динамо – Шахтар

10:08 603 Читать на русском
Ступар оцінив роботу рефері в суперечливих моментах матчу Динамо – Шахтар
Мирослав Ступар / Фото ТК Футбол

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар поділився думкою щодо дій Ярослава Козика, який обслуговував Класичне.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

"Гол, забитий Мораєсом, викликав апеляції "динамівців" до лінійного арбітра Шлончака. Асистент дійсно відстав від епізоду, тому йому важко було розгледіти, вийшов м'яч за межі поля чи ні. Але повтори нам показали, що проекція м'яча, радше, падала на лінію, тому гол зарахований справедливо. Шлончак вгадав, не піднявши прапорець.

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На 61-й хвилині Козик чітко поправив Шлончака, який вказав на кутовий на користь Шахтаря, хоча м'яч вийшов за лінію воріт не від захисника Динамо, а від Тайсона. Тобто, має свою думку, своє бачення гри, а не сліпо виконує вказівки асистентів. Це добре.

Вдало розпорядився і жовтими картками. Можна констатувати, що відсудив Ярослав Козик на належному рівні", – цитує Ступара Football.ua.

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Мирослав Ступар Мирослав Ступар Динамо - Шахтар Ярослав Козик
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