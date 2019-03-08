Ступар: Даже VAR не помог бы Динамо

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар разобрал противоречивый эпизод поединка между лондонским Челси и киевским Динамо в 1/8 финала Лиги Европы. Тогда после прострела Томаша Кендзёры мяч попал в руку Маркоса Алонсо.

"Многие говорят, что этот момент заслуживает 11-метрового и сравнивают его с матчем ПСЖ – Манчестер Юнайтед, однако это разные вещи. Кендзёра не бил по воротам, а простреливал на дальнюю штангу и мяч попал в руку защитнику Челси. Если бы арбитр назначил пенальти, думаю, это было бы не совсем правильно. в поединке ПСЖ – МЮ Далот пробивал по воротам и мяч летел в створ, но на своем пути попал в руку Кимпембе, который опрометчиво выставил конечность.

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Конечно, если бы в Лиге Европы использовалась система VAR, то главный арбитр лондонского матча Слава Винцич, возможно, побежал бы просматривать эпизод. Но это происходило на глазах у дополнительного ассистента, который находился рядом. Думаю, что дополнительные арбитры – это как дополнительные стойки у ворот. От них нет никакой пользы. Они просто присутствуют на матче, вроде бы и наблюдают, но ничем не помогают в большинстве спорных моментов.

Однако хочу подчеркнуть, что в матче Челси – Динамо у арбитра не было оснований назначать пенальти в ворота лондонского клуба. Конечно, сейчас идет много дискуссий по этому поводу, но в таких ситуациях я не помню, чтобы судьи назначали 11-метровые. Считаю, что в этом эпизоде ​​даже VAR не помог бы Динамо", – приводит слова Ступара FootBoom.

Напомним, что киевляне разгромно уступили Челси. в составе "синих" забивали Педро, Виллиан и Хадсон-Одой.

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