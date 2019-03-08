Ступар: Навіть VAR не допоміг би Динамо

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар розібрав найсуперечливіший епізод поєдинку між лондонським Челсі та київським Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи. Тоді після прострілу Томаша Кендзьори м'яч влучив у руку Маркоса Алонсо.

"Багато говорять, що цей момент заслуговує на 11-метровий і порівнюють його з матчем ПСЖ – Манчестер Юнайтед, проте це різні речі. Кендзьора не бив по воротах, а прострілював на дальню стійку і м’яч потрапив у руку захисникові Челсі. Якщо б арбітр призначив пенальті, думаю, це було б не зовсім правильно. В поєдинку ПСЖ – МЮ Далот пробивав по воротах і м’яч летів у площину, але на своєму шляху влучив у руку Кімпембе, який необачно виставив кінцівку.

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Звичайно, якби у Лізі Європи використовувалась система VAR, то головний арбітр лондонського матчу Славко Вінціч, можливо, побіг би переглядати епізод. Але це відбувалося на очах у додаткового асистента, який знаходився поруч. Думаю, що додаткові арбітри – це як додаткові стійки біля воріт. Від них немає ніякої користі. Вони просто присутні на матчі, начебто і спостерігають, але нічим не допомагають в більшості спірних моментів.

Проте хочу підкреслити, що у матчі Челсі – Динамо у арбітра не було підстав призначати пенальті у ворота лондонського клубу. Звичайно, наразі точиться багато дискусій з цього приводу, але в таких ситуаціях я не пам’ятаю, щоб судді призначали 11-метрові. Вважаю, що в цьому епізоді навіть VAR не допоміг би Динамо", – наводить слова Ступара FootBoom.

Нагадаємо, що кияни розгромно поступилися Челсі. За "синіх" забивали Педро, Вілліан і Хадсон-Одой.

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