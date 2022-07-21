Можно было бы говорить об измене, но Иваняк делает это далеко не в первый раз. Прошлый сезон он также провел на России, но в марте оттуда уехал. Торпедо сообщает о "сложных семейных обстоятельствах".

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На самом же деле голкипер воспользовался разрешениями ФИФА и перебрался в чемпионат Бельгии, в один из тамошних грандов. Однако на новый сезон никто в Европе 39-летнего футзалиста не пригласил. Следовательно, он решил на 5 месяце полномасштабной войны брататься с оккупантами.

"Я рад вернуться в наш коллектив и снова стать частью структуры МФК Торпедо, где созданы все условия для того, чтобы заниматься любимым делом и достигать спортивных высот!" – заявил Иваняк. Уровень цинизма бывшего капитана сборной Украины может конкурировать разве что с поведением Анатолия Тимощука.

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