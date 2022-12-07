22-летний защитник еще на один год продлил контракт с РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт клуба . Теперь соглашение рассчитано до 2027 года.

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Симакан перебрался в Бундеслигу летом 2021 года. В текущем сезоне он почти низменный игрок основы (19 поединков во всех турнирах). Особенно хорошо француз выступал в Лиге чемпионов – забивал и ассистировал в матчах против Шахтера, отдавал результативные пасы в дуэлях со Селтиком и Реалом.

РБ Лейпциг идет третьим в турнирной таблице Бундеслиги, а в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала будет противостоять Манчестер Сити.

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