Пресс-служба УЕФА опубликовала список игроков по позициям, наиболее ярко проявивших себя на групповом этапе. Только два клуба смогли делегировать более чем по одному представителю – Порту и ПСЖ. Парижан представляют Месси и Мбаппе. В общем, в команде звездным получилось только нападение. На остальных позициях далеко не самые очевидные футболисты.

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Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов:

Голкипер: Диогу Кошта (Порту)

Защитники: Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Мохамед Симакан (РБ Лейпциг), Брендон Мехеле (Брюгге), Алекс Гримальдо (Бенфика)

Полузащитники: Мохамед Салах (Ливерпуль), Вандерсон Галену (Порту), Джуд Беллингем (Боруссия Д), Садио Мане (Бавария)

Нападающие: Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – ПСЖ)