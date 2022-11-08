Месси и Мбаппе во главе мегазвездной атаки – сборная лучших по итогам группового этапа Лиги чемпионов
Осенняя часть еврокубкового сезона завершена. Самое время отмечать главных героев.
Пресс-служба УЕФА опубликовала список игроков по позициям, наиболее ярко проявивших себя на групповом этапе. Только два клуба смогли делегировать более чем по одному представителю – Порту и ПСЖ. Парижан представляют Месси и Мбаппе. В общем, в команде звездным получилось только нападение. На остальных позициях далеко не самые очевидные футболисты.
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Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов:
Голкипер: Диогу Кошта (Порту)
Защитники: Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Мохамед Симакан (РБ Лейпциг), Брендон Мехеле (Брюгге), Алекс Гримальдо (Бенфика)
Полузащитники: Мохамед Салах (Ливерпуль), Вандерсон Галену (Порту), Джуд Беллингем (Боруссия Д), Садио Мане (Бавария)
Нападающие: Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – ПСЖ)