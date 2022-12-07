22-річний оборонець ще на один рік продовжив контракт із РБ Лейпциг, повідомляє офіційний сайт клубу. Тепер угода розрахована до 2027 року.

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Сімакан перебрався у Бундеслігу влітку 2021-го. У поточному сезоні він є майже незмінним гравцем основи (19 поєдинків у всіх турнірах). Особливо добре француз виступав у Лізі чемпіонів – забивав та асистував у матчах проти Шахтаря, віддав результативні паси у дуелях зі Селтіком та Реалом.

РБ Лейпциг йде третім у турнірній таблиці Бундесліги, а в Лізі чемпіонів на стадії 1/8 фіналу протистоятиме Манчестер Сіті.

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