Стоунз подписал с Манчестер Сити новый 5-летний контракт, информирует официальный сайт клуба. Последние успехи Джона не прошли незамеченными – за 35 матчей прошлого сезона, в которых он сыграл, "горожане" пропустили лишь 12 голов.

По неофициальной информации Стоунзу увеличили зарплату более чем вдвое. Теперь он будет получать 250 тысяч фунтов в неделю. Если верить открытым данным, это в десять раз больше, чем получает Александр Зинченко.

Стоунз перешел в Манчестер Сити 5 лет назад из Эвертона в статусе самого перспективного английского защитника. Пережив кризисный период, Джон вернулся на высокий уровень и отвоевал доверие Гвардиолы.

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