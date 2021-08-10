Защитник сборной Англии Стоунз продолжит сотрудничество с Манчестер Сити и получит вознаграждение за прогресс.

Манчестер Сити вскоре объявит о новом соглашении со Стоунзом, уверяет The Athletic. По информации источника, Джон поставит подпись под 5-летним контрактом и получит солидное увеличение зарплаты – с 100 тысяч фунтов в неделю до 250 тысяч фунтов.

Новый оклад Стоунза можно сравнить с зарплатами лучших центрбеков АПЛ – ван Дейка и Магуайра. Манчестер Сити высоко оценил вклад Джона в последние успехи. Он в паре с Диашем сформировал супернадежный центр обороны. За 35 матчей прошлого сезона, в которых сыграл Стоунз, "горожане" пропустили лишь 12 голов.

Стоунз перешел в Манчестер Сити 5 лет назад из Эвертона в статусе самого перспективного английского защитника. Пережив кризисный период, Джон вернулся на высокий уровень и отвоевал доверие Гвардиолы.

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