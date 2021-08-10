Англійський захисник Джон Стоунз залишається в Манчестер Сіті до 2026 року.

Стоунз підписав з Манчестер Сіті новий 5-річний контракт, інформує офіційний сайт клубу. Останні успіхи Джона не пройшли непоміченими – за 35 матчів минулого сезону, в яких він зіграв, "містяни" пропустили лише 12 голів.

За неофіційною інформацією Стоунзу збільшили зарплату більш ніж вдвічі. Тепер він отримуватиме 250 тисяч фунтів на тиждень. Якщо вірити відкритим даним, це вдесятеро більше, ніж отримує Олександр Зінченко.

Стоунз перейшов у Манчестер Сіті 5 років тому з Евертона в статусі найперспективнішого англійського захисника. Переживши кризовий період, Джон повернувся на високий рівень і відвоював довіру Гвардіоли.

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