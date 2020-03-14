"Стою в саду, вообще нечем заняться": Бензема пожаловался на ужасную скуку в условиях карантина

Нападающий Реала Карим Бензема признался, что изоляция от внешнего мира дается ему нелегко.

Француз записал видео, на котором жалуется на отсутствие интересного досуга.

Погба дал оригинальную рекомендацию в борьбе с коронавирусом

"Кажется, я не готов к жизни в условиях карантина. Сейчас я стою в саду, вообще нечем заняться. Все, до встречи", – рассказывает Бензема.

Напомним, все игроки Реала были изолированы после обнаруженного коронавируса у члена баскетбольной команды. Это привело к паузе в чемпионате Испании, которая продлится как минимум до 22 марта.

Лунин контактировал с боссом Реала: украинец опередил Кепу и Доннарумму, но ждет окончательный вердикт Зидана