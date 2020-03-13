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КОРОНАВИРУС ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Погба дал оригинальную рекомендацию в борьбе с коронавирусом

18:52 49 Читати українською
Погба дал оригинальную рекомендацию в борьбе с коронавирусом
Поль Погба / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не остался в стороне от событий вокруг вспышки пандемии коронавируса Covid-19.

"Мы должны быть готовыми к коронавирусу. Даб, когда ты кашляешь. Даб, когда чихаешь, Даб, чтобы победить коронавирус", – написал Погба в Twitter, прикрепив фото с моментом празднования забитого мяча.

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К слову, именно этот способ прикрытия руки, согнув локоть во время кашля/чихания, считают одним из самых эффективных методов предотвращения распространения вируса.

Напомним, из-за пандемии коронавируса остановлены практически все национальные чемпионаты Европы – среди них топ-5 лиг (Испания, Англия, Италия, Германия и Франция).

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Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия коронавирус
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