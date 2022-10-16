Ассист Алиссона на победный гол в видеообзоре матча Ливерпуль – Манчестер Сити
21:53 - Читати українською
Ливерпуль победил Манчестер Сити (1:0) в центральном матче 11-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Ливерпуль – Манчестер Сити.
завершено
Юрген Клопп сумел настроить свою команду на матч против одного из принципиальных соперников. Ман Сити сумел забить только с нарушением правил, поэтому гол справедливо не засчитали.
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Следовательно, решающим стал единственный забитый мяч, который в сетку ворот гостей отправил Мохамед Салах. Ассист в свой актив записал голкипер мерсисайдцев Алиссон Беккер. Благодаря этой победе Ливерпуль поднялся на 9 место в таблице и не позволил Ман Сити приблизиться к Арсеналу.
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