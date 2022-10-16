Юрген Клопп сумел настроить свою команду на матч против одного из принципиальных соперников. Ман Сити сумел забить только с нарушением правил, поэтому гол справедливо не засчитали.

Ливерпуль нанес Ман Сити первое поражение в сезоне: Салах – герой, Клопп круто подготовился и сдержал Холанда

Следовательно, решающим стал единственный забитый мяч, который в сетку ворот гостей отправил Мохамед Салах. Ассист в свой актив записал голкипер мерсисайдцев Алиссон Беккер. Благодаря этой победе Ливерпуль поднялся на 9 место в таблице и не позволил Ман Сити приблизиться к Арсеналу.