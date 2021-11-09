"Честно говоря, понятия не имею. Я ничего не знаю об этом. Но я бы ни в коем случае ничего не сказал.

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Уверен, что если Барселоне интересен наш игрок, она сможет его заполучить. Барса продолжает оставаться привлекательным клубом, более чем привлекательным. Город, клуб, история всегда привлекают тренеров и игроков.

Если Барселона заинтересуется кем-нибудь из наших игроков, то запустит свою машину. Они могут использовать средства массовой информации, чтобы влиять на трансферы. В этом суть Барселоны, они могут делать, что хотят – как хорошее, так и плохое", – цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

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