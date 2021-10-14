"Я не тот человек, который собирается жаловаться. Я старался не делать проблему более серьезной, чем она есть на самом деле. Я продолжаю работать, делаю то, что нужно. Но я собираюсь реализовать себя – регулярно играть в матчах, регулярно забивать голы. В конце концов, если футбол не соответствует определенным моим стандартам, то я действительно не слишком счастлив. Если я хочу своего счастья, то мне нужно играть в футбол. Мне нужно забивать голы и наслаждаться.

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Если бы была возможность поехать куда-то на большее игровое время, то я был бы открыт. Как я уже сказал, футбол – это самое важное для меня. Вызовы, которые я ставил перед собой с детства, и мечты. Как английский игрок я знаю только АПЛ. Возможно, однажды я хотел бы поиграть за рубежом, чтобы посмотреть, как я справлюсь с таким вызовом", – заявил Стерлинг в интервью Financial Times.

Заметим, что в нынешнем сезоне Гвардиола начал значительно меньше доверять 26-летнему вингеру. Он лишь трижды выходил в основе и успел оформить 1+1 за 460 минут на поле.

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