"Я не та особа, яка збирається скаржитися. Я намагався не робити проблему більш серйозною, ніж вона є насправді. Я продовжую працювати, роблю те, що потрібно. Але я збираюся реалізувати себе – регулярно грати у матчах, регулярно забивати голи. Зрештою, якщо футбол не відповідає певним моїм стандартам, то я дійсно не надто щасливий. Якщо я хочу свого щастя, то мені потрібно грати у футбол. Мені потрібно забивати голи і насолоджуватися.

Барселона розглядає Стерлінга лише запасним варіантом – усе залежатиме від вибору Дембеле

Якби була можливість поїхати кудись на більший ігровий час, то я був би відкритий. Як я вже сказав, футбол – це найважливіше для мене. Виклики, які я ставив перед собою з дитинства, і мрії. Як англійський гравець я знаю лише АПЛ. Можливо, одного разу я хотів би пограти за кордоном, щоб подивитися, як я впораюсь з таким викликом", – заявив Стерлінг в інтерв'ю Financial Times.

Зауважимо, що у нинішньому сезоні Гвардіола почав значно менше довіряти 26-річному вінгеру. Він лише тричі виходив у основі і встиг оформити 1+1 за 460 хвилин на полі.

Золотий м'яч-2021: авторитетне видання привідкрило ширму з 5-ма фіналістами, а букмекери вже "визначили" переможця