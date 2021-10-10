Барселона рассматривает Стерлинга лишь запасным вариантом – все будет зависеть от выбора Дембеле
Трансферные планы каталонского клуба не выглядят амбициозными.
Полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг станет главной трансферной целью Барселоны, если нападающий каталонцев Усман Дембеле откажется продолжать сотрудничество с "блаугранас", сообщает Diario Sport.
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Французу предложили контракт до 2025-го, а его действующее соглашение заканчивается уже летом. Барса не планирует отпускать Усмана бесплатно, а Стерлинг должен его заменить по плану каталонцев.
Представители испанского гранда уже контактировали с Манчестер Сити по Рахима. Transfermarkt оценивает англичанина в 90 млн евро.
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