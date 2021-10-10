Полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг станет главной трансферной целью Барселоны, если нападающий каталонцев Усман Дембеле откажется продолжать сотрудничество с "блаугранас", сообщает Diario Sport.

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Французу предложили контракт до 2025-го, а его действующее соглашение заканчивается уже летом. Барса не планирует отпускать Усмана бесплатно, а Стерлинг должен его заменить по плану каталонцев.

Представители испанского гранда уже контактировали с Манчестер Сити по Рахима. Transfermarkt оценивает англичанина в 90 млн евро.

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