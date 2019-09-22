Манчестер Юнайтед хочет подписать новый контракт с Погба, чтобы уберечь француза от посягательств Реала

Манкунианцы не хотят тянуть с продолжением соглашения французского хавбека, которым активно интересуется мадридский Реал.

Руководство МЮ надеется в ближайшее время организовать встречу с агентом Погба Мино Райолой, информирует ESPN.

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"Красные дьяволы" озвучат свое предложение о продлении контракта чемпиона мира. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021, однако английский клуб хочет сохранить Погба на значительно более долгий срок. Отмечается, что вице-президент Манчестер Юнайтед Эд Вудворд поддерживает хорошие отношения с Райолой, который может помочь заключению нового договора.

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Этим летом Полем Погба активно интересовался Реал, и звездный хавбек не раз рассказывал о своем желании присоединиться к "сливочным". Впрочем, клубы так и не достигли компромисса, потому сезон 2019/20 француз проведет на Олд Траффорд.