toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДЕСНА - ШАХТЕР ВОРСКЛА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ

Манчестер Юнайтед хочет подписать новый контракт с Погба, чтобы уберечь француза от посягательств Реала

14:04 28 Читати українською
Манчестер Юнайтед хочет подписать новый контракт с Погба, чтобы уберечь француза от посягательств Реала
Поль Погба / Reuters

Манкунианцы не хотят тянуть с продолжением соглашения французского хавбека, которым активно интересуется мадридский Реал.

Руководство МЮ надеется в ближайшее время организовать встречу с агентом Погба Мино Райолой, информирует ESPN.

Манчестер Юнайтед нашел неожиданного кандидата на должность тренера в случае увольнения Сульшера

"Красные дьяволы" озвучат свое предложение о продлении контракта чемпиона мира. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021, однако английский клуб хочет сохранить Погба на значительно более долгий срок. Отмечается, что вице-президент Манчестер Юнайтед Эд Вудворд поддерживает хорошие отношения с Райолой, который может помочь заключению нового договора.

Сульшер однозначно прокомментировал судьбу Погба в Манестер Юнайтед

Этим летом Полем Погба активно интересовался Реал, и звездный хавбек не раз рассказывал о своем желании присоединиться к "сливочным". Впрочем, клубы так и не достигли компромисса, потому сезон 2019/20 француз проведет на Олд Траффорд.

blog_ava
Десна – Шахтер: анонс матча УПЛ
08:00
368
Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Реал Мадрид Поль Погба Поль Погба
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
36
мин
Болонья
16:00
Рома
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук