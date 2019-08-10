Вест Хэм – Манчестер Сити: Арбитры приняли историческое решение – в эпизоде принял участие Зинченко

В матче 1-го тура АПЛ арбитры впервые отменили гол после просмотра видеоповтора в матче Вест Хэм – Манчестер Сити.

В матче 1-го тура Вест Хэм - Манчестер Сити арбитры отменили гол "горожан" после просмотра видеоповтора.

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В момент передачи Стерлинг находился в небольшом офсайде, который и заметил помощник рефери. Отметим, что в этом эпизоде участвовал и наш Александр Зинченко.