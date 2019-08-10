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Вест Хэм – Манчестер Сити: Арбитры приняли историческое решение – в эпизоде принял участие Зинченко

16:20 61 Читати українською
Вест Хэм – Манчестер Сити: Арбитры приняли историческое решение – в эпизоде принял участие Зинченко
Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:5 / твиттер АПЛ

В матче 1-го тура АПЛ арбитры впервые отменили гол после просмотра видеоповтора в матче Вест Хэм – Манчестер Сити.

 
Габриэл Жезус 25’
Рахим Стерлинг 51’
Рахим Стерлинг 75’
Серхио Агуэро 85’
Рахим Стерлинг 90+1’
25’ Габриэл Жезус
51’ Рахим Стерлинг
75’ Рахим Стерлинг
85’ Серхио Агуэро
90+1’ Рахим Стерлинг

В матче 1-го тура Вест Хэм - Манчестер Сити арбитры отменили гол "горожан" после просмотра видеоповтора.

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В момент передачи Стерлинг находился в небольшом офсайде, который и заметил помощник рефери. Отметим, что в этом эпизоде участвовал и наш Александр Зинченко.

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Англия Вест Хэм - Манчестер Сити Вест Хэм Вест Хэм Манчестер Сити Манчестер Сити
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