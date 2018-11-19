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Степанюк продлил контракт с Жетысу

15:00 3 Читати українською
Степанюк продлил контракт с Жетысу
Руслан Степанюк / ФК Жетысу

Украинский нападающий продолжит выступать в чемпионате Казахстана.

Руслан Степанюк продлил контракт с казахским Жетысу на год. Об этом украинец сообщил изданию sport.kz.

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"Я подписал контракт с клубом еще на один сезон. Были и другие варианты, но я остановил свой выбор на Жетысу", – сказал Степанюк.

Форвард перешел в казахский клуб летом 2018 года. За это время он сыграл 13 матчей, в которых забил 4 гола.

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Мир Трансферы Жетису Жетису Руслан Степанюк Руслан Степанюк
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