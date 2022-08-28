"На Мудрика зараз великий тиск, відповідальність. Від нього кожен матч тепер чекають, що він заб'є, як у матчі з Аяксом. Пробіжить 40 метрів і заб'є.

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Припустимо, його захисники закривають, по двоє страхують як було з Ромою, і вже починають говорити, мовляв, та ні, що ви там розповідаєте, нічого він не може.

Мудрик приїжджав на збори, якщо не помиляюся, три чи чотири рази з різними тренерами. І всі його відправляли. Лише Де Дзербі знайшов підхід до нього, Михайло почав слухати. І тепер я думаю, що Мудрик може стати одним з найкращих в історії нашої країни. Але головне, щоб він працював і не звертав уваги на розмови. Він не може щодня по 5 суперників обігравати та забивати", – сказав Степаненко у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, європейські топ-клуби влаштували справжні перегони у спробах підписати Мудрика. За українця змагались Байєр, Брентфорд, Ювентус та Ніцца, однак поки ніхто так і не зміг задовльнити фінансові апетити Шахтаря.

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