"Психология наша и то, как нас учили, что тот лучше, а мы – какие-то недоделанные... Это у нас... Комплекс неполноценности. Не знаю, откуда он у нас пошел.

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Я играл в какой-то районной команде, когда сталкивался на турнире с Динамо, то от одного имени уже понимаешь, что проиграл. Выходишь на поле, смотришь – ничего лучше нет. Эта психология заедает в голове.

А вот Генрих Мхитарян рос во Франции, там другая психология. Говорил нам, что будет играть в Арсенале. Я смотрел на него и думал: "Что ты мне чешешь, Генрих? Заканчивай. Ты пришел из Пюника". А чудак в итоге играл в Манчестер Юнайтед, Арсенале, дортмундской Боруссии. Он пришел позже меня в Шахтер. Почему так каждый не может сделать из Украины?" – сказал Степаненко в программе "Бомбардир".

Напомним, что Тарас начал профессиональную карьеру в запорожском Металлурге в 2006 году. В 2010-м перешел в Шахтер, за который выступает до сих пор. Мхитарян приехал в Украину из армянского Пюника в 2009 году за 350 тысяч евро. После сезона в донецком Металлурге перебрался в лагерь "горняков" за 5,85 млн. Через три года за 27,5 млн евро стал игроком дортмундской Боруссии. Дальше были МЮ, Арсенал и Рома. Летом 2022-го Мхитарян стал игроком миланского Интера.

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