"Степаненко следует достойно вести себя на поле, а не быть маменькиным сынком": экс-арбитр ФИФА уничтожил лидера Шахтера

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал эпизод с отмененным голом Сергея Сидорчука в ворота Шахтера в матче 24-го тура (1:3).

"У кого-то возникают вопросы по решению Монзуль, которое было бы противоположным, если бы не VAR. А так видеоповтор показал, что вердикт справедливый.

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В то же время, возникает недоумение по поводу падения Степаненко: он дорисовал контакт. Тарас – мужчина, боец, которому следует достойно вести себя на поле, а не быть маменькиным сынком", – поделился Ступарь в комментарии UA-Футбол.

Напомним, Шахтер одержал волевую победу над Динамо (3:1), а в одном из эпизодов арбитр поединка Екатерина Монзуль отменила взятие ворот "горняков" за фол против Тараса Степаненко.

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