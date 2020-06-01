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"Степаненко следует достойно вести себя на поле, а не быть маменькиным сынком": экс-арбитр ФИФА уничтожил лидера Шахтера

10:25 119 Читати українською
"Степаненко следует достойно вести себя на поле, а не быть маменькиным сынком": экс-арбитр ФИФА уничтожил лидера Шахтера
Екатерина Монзуль / фото ФК Шахтер

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал эпизод с отмененным голом Сергея Сидорчука в ворота Шахтера в матче 24-го тура (1:3).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"У кого-то возникают вопросы по решению Монзуль, которое было бы противоположным, если бы не VAR. А так видеоповтор показал, что вердикт справедливый.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

В то же время, возникает недоумение по поводу падения Степаненко: он дорисовал контакт. Тарас – мужчина, боец, которому следует достойно вести себя на поле, а не быть маменькиным сынком", – поделился Ступарь в комментарии UA-Футбол.

Напомним, Шахтер одержал волевую победу над Динамо (3:1), а в одном из эпизодов арбитр поединка Екатерина Монзуль отменила взятие ворот "горняков" за фол против Тараса Степаненко.

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Теги
Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Екатерина Монзуль Мирослав Ступар Мирослав Ступар Видеоассистент арбитра (VAR) Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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