Шахтер – Динамо – видео голов

Шахтер принимает Динамо в рамках 24 тура возобновленной УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов матча Шахтер – Динамо.

Динамо забило первый гол на 19-й минуте, но арбитры после просмотра VAR отменили взятие ворот – зафиксирован фол Попова против Степаненко. Нулевой счет сохранялся до концовки первого тайма.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

На 38-й минуте киевляне все же вышли вперед. Цитаишвили подал в центр штрафной площади, а Буяльский головой в падении переправил мяч в ворота. Офсайда не было – задержался Додо.

Впрочем, "горняки" очень быстро отыгрались. Тайсон притянул мяч партнерам, а Марлос, обыгравшись с Мораесом, с линии штрафной площади пробил четко под дальнюю штангу. 1:1.

На 67-й минуте Шахтер повел в счете. Марлос и Додо разыграли комбинацию на правом фланге. Мораес легким касанием помог, а Марлос снова идеально попал в угол. 2:1!

На 74-й минуте дончане закрепили преимущество. Маркос Антонио с Исмаили разогнали контратаку – Исма откинул юному хавбеку под удар. Первую попытку бразильца Динамо заблокировало (мяч отскочил в перекладину), однако Антонио лучше всех сориентировался на добивании. 3:1!