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Шахтер – Динамо – видео голов

18:32 1915 Читати українською
Шахтер – Динамо – видео голов
Шахтер – Динамо – видео голов и обзор матча

Шахтер принимает Динамо в рамках 24 тура возобновленной УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов матча Шахтер – Динамо.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

Динамо забило первый гол на 19-й минуте, но арбитры после просмотра VAR отменили взятие ворот – зафиксирован фол Попова против Степаненко. Нулевой счет сохранялся до концовки первого тайма.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

На 38-й минуте киевляне все же вышли вперед. Цитаишвили подал в центр штрафной площади, а Буяльский головой в падении переправил мяч в ворота. Офсайда не было – задержался Додо.

Впрочем, "горняки" очень быстро отыгрались. Тайсон притянул мяч партнерам, а Марлос, обыгравшись с Мораесом, с линии штрафной площади пробил четко под дальнюю штангу. 1:1.

На 67-й минуте Шахтер повел в счете. Марлос и Додо разыграли комбинацию на правом фланге. Мораес легким касанием помог, а Марлос снова идеально попал в угол. 2:1!

На 74-й минуте дончане закрепили преимущество. Маркос Антонио с Исмаили разогнали контратаку – Исма откинул юному хавбеку под удар. Первую попытку бразильца Динамо заблокировало (мяч отскочил в перекладину), однако Антонио лучше всех сориентировался на добивании. 3:1!

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Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
1040
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