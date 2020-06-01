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"Степаненку варто гідно поводитися на полі, а не бути маминим синочком": екс-арбітр ФІФА знищив лідера Шахтаря

10:15 1390 Читать на русском
"Степаненку варто гідно поводитися на полі, а не бути маминим синочком": екс-арбітр ФІФА знищив лідера Шахтаря
Катерина Монзуль / фото ФК Шахтар

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар прокоментував епізод зі скасованим голом Сергія Сидорчука у ворота Шахтаря в матчі 24-го туру (1:3).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"У когось виникають питання щодо рішення Монзуль, яке було б протилежним, якби не VAR. А так відеоповтор показав, що вердикт справедливий.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Водночас, виникає подив з приводу падіння Степаненко: він домалював контакт. Тарас – чоловік, боєць, якому варто гідно поводитися на полі, а не бути маминим синочком", – поділився Ступар в коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо (3:1), а в одному з епізодів арбітр поєдинку Катерина Монзуль скасувала взяття воріт "гірників" через фол проти Тараса Степаненка.

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Теги
Відеоасистент арбітра (VAR) Катерина Монзуль Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо Динамо Динамо Мирослав Ступар Мирослав Ступар
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