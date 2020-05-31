Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте

Шахтер уверенно переиграл Динамо (3:1) на НСК Олимпийский в 24 туре чемпионата Украины. Счет и отчет матча УПЛ читайте на "Футбол 24"

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Команда Каштру возглавляет таблицу УПЛ, опережая киевлян и Зарю на 13 очков. Игра проходит без зрителей. Смотреть матч онлайн можно на телеканале "Футбол 1", начиная с 16:55. Готовясь к встрече, Шахтер дважды разгромил клубы Первой лиги в спаррингах. Динамо сыграло вничью с Рухом и уверенно обыграло Олимпик. Это первая официальная игра для команд за почти 80 дней. Каштру дважды подряд обыграл Динамо в УПЛ, но уступал в обоих кубковых поединках. Безвыигрышная серия киевлян в матчах чемпионата с "горняками" составила уже 5 матчей.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Команды очень активно начали. Динамовцы вывели на удар Русина с линии штрафной - Пятов эффектно парировал. На 4-й минуте Шепелев не успел помешать Патрику протянуть мяч центром, Тайсон получил пас без опеки Кендзеры, но пробил с нескольких метров очень слабо в руки Бущану. Мораес упал в борьбе с Шабановым, VAR не подтвердил претензии на пенальти. Цитаишвили, который все же вышел в стартовом составе, перехватил круглого на чужой половине, но пас в центр не прошел. Также и Шепелев перспективно задумывал пас за спины, с тем же "успехом".

Шахтер – Динамо – видео голов

На 16-й киевляне откровенно простили. Кендзера пробил с рикошетом, Вербича и Русина дважды подряд заблокировал Кривцов. Еще парочка подач с углового завершились без проблем для Шахтера. "Горняки" проиграли очередной подбор после стандарта, Сидорчук бахнул из-за пределов штрафной в дальний нижний. Монзуль проверила повторы и увидела довольно сомнительное нарушение правил, отменив гол из-за легкого движение Попова в сторону лица Степаненко. Тарас, конечно упал красиво, но этот момент никак не влиял на голевой эпизод. Какое бы решение здесь не приняли рефери, будет противоречиво.

Цитаишвили бросил Шепелева в прорыв. Владимир опередил Пятова и не попал с острого угла в пустые ворота, а боковая судья придумала офсайд, которого не было. Додо простреливал, снаряд попал в руку Миколенко, судьи нарушения не заметили, это все же не игра на пенальти. Высоко накрывают динамовцы соперника. Команда Каштру испытывает проблемы с выходом в атаку, очень уж много брака в передачах под постоянным давлением. А вот и еще один гол от Динамо! Цитаишвили эффектно вырезал на 11 метров, Буяльский замкнул головой мимо Пятова. Офсайда не было, потому как Додо застрял. А начиналась атака с отбора и эффектного финта Попова.

Впрочем, Шахтер в следующей же отыгрался. Тайсон рывком с мячом разогнал атаку, несколько нарушив плотность рядов соперника. Дальше Марлос на Мораеса в штрафной, тот в роли столба откинул назад под удар партнеру. Обводной удар, в котором Бущан не выручил. Марлос красиво освободили позицию для удара, но и сами киевляне растерялись, как-то по-детски оставили без опеки лидера "горняков". Вот так команды реализовали по 50% своих точных ударов за первый тайм, если не считать отмененный гол Сидорчука. Динамо проиграло во владении (41% на 59%), но выглядело поинтереснее в плане креатива.

Первая замена уже на 53-й минуте. Маркос Антонио выходит у Шахтера. Коваленко ушел с поля, запомнившись лишь желтой карточкой. Вышел под нападающими хавбек сборной Украины, но откровенно разочаровал. Русин и Шепелев двумя плоховатыми передачами загубили очень перспективное контрнаступление своей команды. Какой фантастический подкат от Цитаишвили. Вингер, которому часто ставят в вину проблемы с отбором, безупречно выцарапал мяч в своей штрафной из-под ноги Исмаили. Такая себе итальянская работа, знаете ли. Исмаили после подачи Марлоса падал в борьбе с Кендзерой. Была борьба на грани пенальти, но Монзуль не решилась назначить – фол в атаке увидела госпожа Екатерина.

Простая атака прошла на 67-й минуте. Вербича отрезали, Сидорчук отпустил Марлоса, который получил похожую откидку, как в первом тайме, и снова забил ударом в нижний угол. А Тете ведь уже готовился выйти на поле! Присел молодой бразилец, Марлос еще побегает. А это уже похоже на нокаут. Кендзера ошибся в центре поля, Исмаили с Антонио издевательски легко разыграли стеночку. Шабанов и Кендзера не поняли друг друга так, что снаряд попал в перекладину, а Маркос добил в пустые. Сработала замена Каштру на все 100. Еще и Фернандо выскочил в штрафной Динамо сразу после замены, пронесло киевлян. Оригинальные ходы от Михайличенко на 77-й. Русина заменил Караваев, Де Пена вместо Цитаишвили. Итак, Вербич переходит в атаку.

Сидорчук подобрал мяч после выноса Пятова. Прицельно, но капитан Шахтера успел подняться на ноги и вытянуть из угла. Где Пена замыкал навес Кендзером с 10 метров, очень неудачно. Коноплянка и Соломон вышли минут на 10 вместо Патрика и Тайсона. Отмечаем, что Каштру заменил всю линию атаки, но выход Антонио вместо Коваленко стал ключевым. Где Пена издалека приложился. Удар для статистики в руки голкиперу. Миколенко попытался замкнуть стандарт, но стал очередной жертвой Пятова.

Шахтер укрепляет лидерство, опережая вторую Зарю уже на 16 очков. Динамо по дополнительным показателям уступает еще и Десне. опускаясь на четвёртый место.