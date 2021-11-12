"Мы играли по новой тактике, точнее – старой забытой, определенное недоразумение еще было. Эта игра нам поможет разобрать ошибки, и, надеюсь, с Боснией и Герцеговиной нас прорвет, потому что сегодня не хватало реализации..

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В клубе мы играем по схеме с двумя центрбеками, поэтому мне удобнее действовать именно так. Хотя в три центральных тоже неплохо, все ребята помогают друг другу. Есть такие матчи, когда можно и в три сыграть в зависимости от соперника.

Не вызывает ли беспокойство перед выездом в Боснию и Герцеговину счет 1:1, который преследует команду? Нет, мы уверены в себе, нам не хватало только удачи и реализации, надеюсь, в Зенице прорвет и залетит столько, сколько нам потребуется", – цитирует Матвиенко официальный сайт УАФ.

Напомним, впереди у команды Александра Петракова решающий поединок квалификации ЧМ-2022 – во вторник, 16 ноября, украинцы на выезде сыграют "матч смерти" с Боснией и Герцеговиной.

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