toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ ВОЛЬФСБУРГ - АЛЕКСАНДРИЯ ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Степаненко рассказал об интересном запрете в контрактах игроков Шахтера

19:23 217 Читати українською
Степаненко рассказал об интересном запрете в контрактах игроков Шахтера
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко поделился некоторыми нюансами, которые прописаны в соглашениях игроков с донецким клубом.

"На лыжах нельзя кататься. Прикольный пункт. Я раньше с него смеялся, а потом с врачом пообщался, он сказал, что в зимнее время это хлеб для травматолога. Колена летят, голеностопы.

Степаненко: В Металлурге пьяные игроки, старшие по возрасту, врывались посреди ночи в комнату и заставляли отжиматься

Прямо так и написано: нельзя кататься на лыжах. Вообще, все экстремальные виды спорта запрещены. Не знаю, как насчет бобслея, не слышал, но лыжи точно прописаны", – рассказал Степаненко в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Тарас Степаненко перешел из запорожского Металлурга в Шахтер девять лет назад.

Коли перевершуєш Реал, або Дві грудочки попелу як тривога за збірну України: реакція соцмереж на Шахтар – Ман Сіті

blog_ava
Шахтер – Манчестер Сити – 0:3 – видео голов и обзор матча
00:47
3276
Теги
Шахтер Шахтер Тарас Степаненко Тарас Степаненко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
13
мин
Вольфсбург
22:00
Александрия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук