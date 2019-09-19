Степаненко рассказал об интересном запрете в контрактах игроков Шахтера

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко поделился некоторыми нюансами, которые прописаны в соглашениях игроков с донецким клубом.

"На лыжах нельзя кататься. Прикольный пункт. Я раньше с него смеялся, а потом с врачом пообщался, он сказал, что в зимнее время это хлеб для травматолога. Колена летят, голеностопы.

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Прямо так и написано: нельзя кататься на лыжах. Вообще, все экстремальные виды спорта запрещены. Не знаю, как насчет бобслея, не слышал, но лыжи точно прописаны", – рассказал Степаненко в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Тарас Степаненко перешел из запорожского Металлурга в Шахтер девять лет назад.

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