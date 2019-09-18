Степаненко: В Металлурге пьяные игроки, старшие по возрасту, врывались посреди ночи в комнату и заставляли отжиматься

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко вспомнил времена во второй команде запорожского Металлурга и отношение старших игроков к молодым.

"Когда пришел во вторую команду в Запорожье, мне было 16 лет. В то время в такой команде играли ребята и по 30 лет, кто уже заканчивал карьеру.

"Караваев постоянно падает, кричит, будто ему ногу оторвали", – Степаненко назвал топ-4 симулянтов, против которых играл

Только какое-то действие не то, сразу тебе пихают, потому что человеку надо выиграть, чтобы заработать. За карьеру он ничего не добился, а ему нужно заработать 100 долларов премии.

Бывало, ночью, с утра пьяные заваливали в номера, говорили: "Отжимайся" или "Приседай". Разное было, кого за пивом гоняли. Все через это раньше проходили. Сейчас молодежь вообще никто не трогает", – сказал Степаненко программе ОТДУШИВДУШУ.

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