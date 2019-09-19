Степаненко розповів про цікаву заборону в контрактах гравців Шахтаря

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко поділився деякими нюансами, які прописані в угодах гравців з донецьким клубом.

"На лижах не можна кататися. Прикольний пункт. Я раніше з нього сміявся, а потім з лікарем поспілкувався, він сказав, що в зимовий час це хліб для травматолога. Коліна летять, гомілкостопи.

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Прямо так і написано: не можна кататися на лижах. Взагалі, всі екстремальні види спорту заборонені. Не знаю, як щодо бобслея, не чув, але лижі точно прописані", – розповів Степаненко в інтерв'ю YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, Тарас Степаненко перейшов із запорізького Металурга в Шахтар дев'ять років тому.

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