toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - МАЛЬМЕ ВОЛЬФСБУРГ - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Степаненко розповів про цікаву заборону в контрактах гравців Шахтаря

19:23 1180 Читать на русском
Степаненко розповів про цікаву заборону в контрактах гравців Шахтаря
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко поділився деякими нюансами, які прописані в угодах гравців з донецьким клубом.

"На лижах не можна кататися. Прикольний пункт. Я раніше з нього сміявся, а потім з лікарем поспілкувався, він сказав, що в зимовий час це хліб для травматолога. Коліна летять, гомілкостопи.

Степаненко: У Металурзі п'яні гравці, старші за віком, вривались посеред ночі у кімнату і змушували віджиматись

Прямо так і написано: не можна кататися на лижах. Взагалі, всі екстремальні види спорту заборонені. Не знаю, як щодо бобслея, не чув, але лижі точно прописані", – розповів Степаненко в інтерв'ю YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, Тарас Степаненко перейшов із запорізького Металурга в Шахтар дев'ять років тому.

Коли перевершуєш Реал, або Дві грудочки попелу як тривога за збірну України: реакція соцмереж на Шахтар – Ман Сіті

blog_ava
Динамо – Мальме: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
19:50
9454
Теги
Шахтар Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
57
хв
Вольфсбург
22:00
Олександрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук