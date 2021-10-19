Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко признался, что помогает ему держать себя в чрезвычайной форме.

"Понял для себя, что помимо обычных футбольных тренировок, нужно всегда следить за собой и правильно готовить организм, потому что большие нагрузки. Восстанавливаться, чтобы всегда быть в хорошей форме.

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Поэтому стараюсь за собой следить. И делать это не просто где-то там видео увидел, а правильно и профессионально. Прочитал хорошие слова: "Тренируй движения, а не тренируй мышцы". Нужно правильно двигаться, тогда правильно работают все мышцы, суставы, связки. Это дает свои плоды", – сказал Степаненко в комментарии YouTube-каналу "vZbirna".

Напомним, в текущем сезоне 32-летний футболист провел за Шахтер 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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