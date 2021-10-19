Шахтер во втором сезоне подряд попал в группу с Реалом и Интером. Год назад такой расклад пугал, однако "горняки" набрали в матчах против грандов 8 очков из 12-ти, дважды побив мадридцев – впрочем, перед началом нынешнего розыгрыша казалось, что "сливочные" и "нерадзурри" не оставят Восточной Европе никаких шансов. Реальность оказалась интереснее ожиданий – на первой строчке идет Шериф, который разбил Шахтер и Реал, а дончане после своего провала в Молдове расписали ничью с Интером, доминируя в течение 80 минут.

Шахтер – Реал Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов

Тем не менее, команда Роберто Де Дзерби сейчас идет на последней строчке, а значит необходимо любой ценой отбирать очки у Мадрида. Благо, соперник исторически удобен: в прошлом сезоне "оранжево-черные" одержали две победы над "сливочными" (3:2 на выезде, 2:0 дома), а в 2015 году команды устроили перестрелку со счетом 3:4 в пользу испанцев – и лишь однажды "горняки" проиграли крупно (0:4 на Сантьяго Бернабеу в том же сезоне). Вообще, "бланкос" в последнее время стали специалистами по созданию праздника в Восточной Европе – кроме поражений от Шахтера и Шерифа, можно вспомнить два фиаско с московским ЦСКА (0:3 и 0:1).

На внутренней арене у подопечных Карло Анчелотти тоже не все в порядке. Реал не знает побед в течение двух туров Ла Лиги подряд, расписав "нули" с Вильярреалом и неожиданно уступив Эспаньолу. Между этими провалами произошел позор с Шерифом, а на выходных мадридцев ожидает выездное Класико. Нельзя сказать, что в таких условиях "сливочным" жизненно необходима победа над Шахтером, ведь в турнирном плане все нормально – впрочем, 4-матчевую безвыигрышную серию и еще одну неудачу с дончанами никто не поймет. В первую очередь, сами футболисты.

Болей, переживай настоящие эмоции во время Лиги чемпионов вместе с друзьями и любимой Żubrówka! Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka здесь.

Мадрид будет играть против "горняков" по-взрослому. Подопечным Роберто Де Дзерби необходимо готовиться к очень тяжелому поединку в обороне: у Реала лучшая атака в Испании, они с большим отрывом лидируют по реальным голам, имея перебор почти в 7 мячей по ожидаемым – "бланкос" регулярно забивают даже из наименее очевидных позиций и ситуаций. Если взглянуть на футбол нынешнего Бензема, станет понятно, почему это удается. Кроме того, у Карло Анчелотти чрезвычайно мощные креативщики – в активе мадридцев 98 точных передач в зону 20-ти метров от ворот (лучший показатель в 8-ми турах Ла Лиги).

Как показал поединок против Интера, Реалу много моментов для создания победы не нужно. У коллектива достаточно ресурсов для реализации моментов, да и в тактическом плане мадридцы непросты. Они часто проваливают первую часть матча, однако по ходу встречи адаптируются, перехватывая инициативу. Именно так произошло в Милане в 1-м туре нынешней ЛЧ.

Уязвимостью Реала является оборона и прессинг. Подопечные Карло Анчелотти проглотили даже больше голов, чем кризисная Барселона или новичок Вальекано, а по ожидаемым пропущенным "бланкос" держатся на 9-й позиции в Ла Лиге. По интенсивности прессинга Реал идет 11-м в Испании, а на одно оборонительное действие на своей половине в среднем приходится 13 пасов соперника. Шахтеру сегодня дадут работать с мячом. Вообще, против мадридцев лучше играть смело, чем отсиживаться у своих ворот. Позади они гораздо слабее, чем впереди.

Но будет ли Шахтер действовать именно таким образом? Как показал матч против Интера, "горняки" даже в топ-матчах собираются работать первым номером, удерживая мяч около 60% времени и активно комбинируя перед штрафной. Роберто Де Дзерби в интервью перед поединком со "сливочными" подчеркивал, что для него философия и качество игры важнее результата. Кроме того, в поединке против Зари на выходных его подопечные отрабатывали выход из-под высокого прессинга через передачи голкипера за спину прессинг-группе на центрхавов с последующей передачей на ход скоростным вингерам. Фланги вообще имеют определяющую роль в системе Де Дзерби.

В ворота Зари дончане отгрузили 6 голов, но там соперник сам подставился – как в тактическом плане, так и в кадровом. Пока этот поединок является исключением из правил. В основном, Шахтер встречается с другой картиной: команда доминирует на первых двух третях поля, раскатывая мяч в очень высоком темпе, но перед чужими воротами атака начинает страшно тормозить, сбиваясь на банальные попытки вингеров обыграть соперника 1-в-1 – да и врываний в штрафную возникает мало. Именно эти проблемы наблюдались в матчах против Динамо, Интера и даже Миная. Кроме того, после 60-й минуты команда начинает сильно терять в качестве, ведь устают Марлос и Степаненко.

Главной же уязвимостью является игра в обороне. Особенно страшно за нее после потери Матвиенко, хотя и с Николаем "оранжево-черные" привозили очень много. Даже аутсайдеры УПЛ находят свои моменты в матчах против Шахтера. Кроме того, в случае попыток выходить из-под прессинга через голкипера существует высокая вероятность частых обрезок, ведь ни Трубин, ни Пятов не славятся игрой ногами. Анатолий в поединке с Зарей подтвердил это очень ярко.

Словом, имеем встречу двух хороших атак с дырявой обороной. Реал, конечно, сильнее в нападении, однако проблемы с организацией прессинга способны нивелировать это преимущество. На легкую прогулку мадридцы точно не должны рассчитывать.

Кадровая ситуация

Шахтер столкнулся с очень серьёзными проблемами. Во-первых, из-за травмы выпал Матвиенко. Во-вторых, надолго вылетел Траоре. Очевидно, их заменят Кривцов и Фернандо. Дентиньо и Мораес продолжают восстановление от повреждений. Кроме того, мелкие проблемы имели Коноплянка и Корниенко – Виктор уже тренируется в общей группе, а вот Евгения на фото с вчерашней тренировки нет.

У Реала ситуация тоже непростая. Азар вновь не сможет выйти на поле из-за мышечных проблем – даже в Класико его появление находится под вопросом, а сегодня он точно не сможет помочь мадридцам. Кроме того, в заявку не попали Бейл, Карвахаль, Иско и Йович. Зато в основу должен вернуться Менди, который заменит Гутьерреса. Этот факт является не очень приятным, ведь через зону последнего соперники "сливочных" провели немало голов.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Реал Мадрид

Шахтер: Пятов – Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили – Майкон, Степаненко – Марлос, Педринью, Соломон – Фернандо

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Милитао, Алаба, Менди – Вальверде, Каземиро, Модрич – Родриго, Бензема, Винисиус

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Конечно же, такой прогноз является очень оптимистичным, но с нынешним Реалом вполне можно надеяться на сенсацию. Во-первых, у мадридцев очень уязвимая оборона. Во-вторых, у них есть проблемы с прессингом – "горняки" год назад легко проходили значительно сильнее защиту "бланкос", а сейчас соперник еще и даст разыгрывать в центре.

Между тем, даже Интер не смог захватить инициативу в поединке против подопечных Роберто Де Дзерби, а игра "нерадзурри" на "ноль" стала возможной только благодаря сознательному отходу итальянцев в низкий блок – вот только Реал так работать не будет, даже если сильно захочет. Оборона у испанцев не такая прочная. Кроме того, "сливочным" несколько не хватает игрового тонуса, ведь команда после международной паузы пропустила тур Ла Лиги.

Ожидать "сухой" матч в битве с лучшей атакой чемпионата Испании наивно. Шахтер точно пропустит, однако верится, что дончане забьют в ответ. Слишком уязвим этот Реал. Как пойдут дела дальше – трудно сказать, но год назад "горняки" дважды били "бланкос", отгрузив в их ворота 5 голов. Неужели после этого ничья кажется нереальной? Мы поставим именно не нее.

"Це катастрофа!": Де Дзербі перед Реалом – про найбільшу проблему в Україні, фаворита на ЗМ і найкращого тренера світу