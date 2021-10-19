"У меня никогда не было любимого нападающего. Мне нравятся все футболисты. Ну кого я выберу? Месси не с этой планеты. Он с другой прилетел к нам показать, что надо делать.

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Роналду – топ-футболист. Ибрагимович, Бензема. Их полно, как я выделю кого-то? У каждого свои качества, взять тех же Мбаппе, Холланда, Анри был. Это немного другой уровень.

Я играл против Месси. Что тут скажешь? Теоретически можно научиться тому, что делает Криштиану. Что делает Месси – невозможно. Почему? Тебя кружит Барса, не поймешь куда бежать", – сказал Селезнев в интервью YouTube-каналу МУХА.

Напомним, сейчас 36-летний Евгений пытается побить бомбардирский рекорд УПД, выступая за Минай.

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