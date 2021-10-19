Півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко зізнався, що допомагає йому тримати себе у надзвичайній формі.

"Зрозумів для себе, що крім звичайних футбольних тренувань, потрібно завжди стежити за собою і правильно готувати організм, тому що великі навантаження. Відновлюватися, щоб завжди бути в хорошій формі.

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Тому намагаюся за собою стежити. І робити це не просто десь там відео побачив, а правильно і професійно. Прочитав хороші слова: "Тренуй руху, а не тренуй м'язи". Потрібно правильно рухатися, тоді правильно працюють всі м'язи, суглоби, зв'язки. Це дає свої плоди", – сказав Степаненко у коментарі YouTube-каналу "vZbirna".

Нагадаємо, у поточному сезоні 32-річний футболіст провів за Шахтар 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

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