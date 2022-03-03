"Моя семья, трое детей и я в безопасности. Есть много людей, которые находятся в гораздо худшем положении, чем мы, поэтому я не могу жаловаться. Выехали из Киева, и находимся в доме недалеко от румынской границы. Несколько украинских игроков команды решили покинуть столицу, а игроки других команд избегают наиболее опасных направлений, таких как Харьков, Мариуполь и Сумы.

"Пи**уй туда же, куда и русский корабль": Матвиенко ответил на упреки россиянки, что он родился в Крыму

Как я понял, что в стране началась война? 24 февраля около пяти часов утра прозвучали первые обстрелы аэропортов и военных центров. Мы не могли в это поверить. Сначала я сказал жене, что, может быть, это проблема на заводе или складе, где может произойти авария и, следовательно, начались взрывы. Жена и дети испугались, и мы решили запереться в подвале нашего дома недалеко от Киева.

Начали читать и получать информацию. Вот тогда-то и поняли, что Россия начала вторжение в Украину. И это был шок. Мы поспешили отправить сообщения нашим друзьям и семье, чтобы узнать, все ли у них в порядке. Я направил сообщение в WhatsApp-группу Шахтера, мы начали обсуждать ситуацию. Руководство попросило нас оставаться дома.

Связь с Де Дзерби? Мы с Роберто много разговаривали. Он звал меня с первых минут вторжения. Мы много времени проводили на телефонах с украинскими игроками, бразильцами, игроками национальной сборной. Сначала мы пытались выяснить, все ли в безопасности, а потом обсуждали, как помочь украинскому населению и нашим солдатам из-за этого вторжения", – поделился Степаненко в комментарии RMC Sport.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

Россия напала на Украину: известный журналист идет на фронт, Шева воюет из Лондона, воспитанник Карпат – Герой (LIVE)