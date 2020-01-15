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Степаненко озвучил задачи Шахтера и сборной Украины на 2020 год

15 января 13:34 130 Читати українською
Степаненко озвучил задачи Шахтера и сборной Украины на 2020 год
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко поделился планами на новый 2020-й год.

"Стартуем с чистого листа. Хочется достигать высоких целей, покорять новые вершины. 2019-й получился неоднозначным. Выиграли Кубок, чемпионат Украины, но не выполнили задание в Лиге чемпионов. Это очень расстроило.

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На 2020 год задача – выиграть чемпионат. И для начала, пройти Бенфику в Лиге Европы. Давно не можем сделать этот первый шаг – пройти первый тур в еврокубках. Трудно, потому что чемпионат начинается позже, чем у клубов, с которыми встречаемся. У них он в разгаре. Тем более команда нам попалась очень хорошая, уровня Лиги чемпионов. Так что этот шаг будет очень тяжелый, надо серьезно подготовиться.

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Кроме того, в июне состоится большое событие – чемпионат Европы. Думаю, каждый футболист мечтает об этом. У нас сейчас замечательная сборная, но нужно много работать, чтобы, как минимум, выйти из группы. Это под силу, если у всех одна цель. И к ней мы будем стремиться", – сказал Степаненко в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, Шахтер пошел на зимнюю паузу в статусе лидера чемпионата Украины, оторвавшись от своего ближайшего преследователя – Динамо – на 14 очков. Уже 20 февраля "горняки" в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретятся с португальской Бенфикой.

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