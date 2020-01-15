Степаненко озвучив завдання Шахтаря та збірної України на 2020 рік

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко поділився планами на новий 2020-й рік.

"Стартуємо з чистого аркуша. Хочеться досягати високих цілей, підкорювати нові вершини. 2019-й вийшов неоднозначним. Виграли Кубок, чемпіонат України, але не виконали завдання в Лізі чемпіонів. Це дуже засмутило.

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На 2020 рік завдання – виграти чемпіонат. І для початку, пройти Бенфіку у Лізі Європи. Давно не можемо зробити цей перший крок – пройти перший тур в єврокубках. Важко, тому що чемпіонат починається пізніше, ніж у клубів, з якими зустрічаємося. У них він в розпалі. Тим більше команда нам випала дуже хороша, рівня Ліги чемпіонів. Так що цей крок буде дуже важкий, треба серйозно підготуватися.

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Крім того, в червні відбудеться велика подія – чемпіонат Європи. Думаю, кожен футболіст мріє про таке. У нас зараз чудова збірна, але потрібно багато працювати, щоб, як мінімум, вийти з групи. Це під силу, якщо у всіх одна мета. І до неї ми будемо прагнути", – сказав Степаненко у коментарі офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, Шахтар пішов на зимову паузу у статусі лідера чемпіонату України, відірвавшись від свого найближчого переслідувача – Динамо – на 14 очок. Вже 20 лютого "гірники" у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінуться з португальською Бенфікою.

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