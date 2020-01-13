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Шахтер планирует запуск клубного телеканала

13 января 18:29 370 Читати українською
Шахтер планирует запуск клубного телеканала
Игроки Шахтера / фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер может стать первым украинским клубом с собственным телеканалом.

Шахтер работает над созданием собственного телеканала, а его запуск запланирован уже в ближайшие месяцы, сообщает Tribuna.

В Украине появится новый футбольный телеканал

Вероятно, канал будет транслироваться в кабельных сетях Украины. Об остальных площадках показа пока неизвестно.

Напомним, с февраля 2020 года с аналоговых пакетов исчезнут телеканалы Футбол 1/2. Вместо них будут показывать телеканал Футбол 3.

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